UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Китай згадав про права своїх громадян, які воюють за РФ проти України

14:12 06.05.2026 Ср
2 хв
Пекін висунув вимогу до Києва через своїх найманців
aimg Ірина Глухова
Фото: військовополонені з Китаю (Віталій Носач, РБК-Україна)

Китай відреагував на інформацію про участь своїх громадян у війні проти України на боці Росії та закликав забезпечити їхні права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня, яку наводить Global Times.

Читайте також: У Коордштабі розповіли про долю полонених китайців, які воювали за росіян

За словами речника, Пекін вимагає, щоб українська сторона гарантувала захист законних прав та інтересів громадян КНР, а також забезпечила їм гуманне ставлення відповідно до норм міжнародного права.

Він додав, що у КНР неодноразово публікували рекомендації щодо безпеки, закликаючи своїх громадян триматися подалі від зон конфлікту та уникати участі в конфлікті в будь-якій формі, зокрема утримуватися від вступу до збройних сил будь-якої сторони.

Що передувало

Нагадаємо, днями керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко розповів, що в Україні досі перебувають двоє громадян Китаю, які воювали на боці Росії та потрапили в полон.

Він поділився, що на цю мить двоє китайців знаходяться у СІЗО Служби безпеки України, хоча потрапили в полон ще навесні 2025 року. Російська сторона не проявляє до них жодного інтересу.

Раніше РБК-Україна вже писала, як українські військові захопили цих громадян Китаю на одному з напрямків у Донецькій області.

Згодом президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео їхнього допиту, де один із полонених заявив, що виконував накази російського командира.

За словами Зеленського, росіяни вербують іноземців, зокрема китайців, через TikTok. Україна готова обміняти їх, але лише на українських військових, які перебувають у російському полоні.

За даними ЗМІ, на боці РФ у війні проти України можуть воювати понад 100 громадян Китаю, і вони не мають прямого стосунку до уряду КНР.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КитайВійна в УкраїніВійна Росії проти України