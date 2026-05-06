Китай вспомнил о правах своих граждан, которые воюют за РФ против Украины

Что предшествовало

Напомним, на днях руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко рассказал, что в Украине до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне России и попали в плен.

Он поделился, что на данный момент двое китайцев находятся в СИЗО Службы безопасности Украины, хотя попали в плен еще весной 2025 года. Российская сторона не проявляет к ним никакого интереса.

Ранее РБК-Украина уже писало, как украинские военные захватили этих граждан Китая на одном из направлений в Донецкой области.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео их допроса, где один из пленных заявил, что выполнял приказы российского командира.

По словам Зеленского, россияне вербуют иностранцев, в частности китайцев, через TikTok. Украина готова обменять их, но только на украинских военных, которые находятся в российском плену.

По данным СМИ, на стороне РФ в войне против Украины могут воевать более 100 граждан Китая, и они не имеют прямого отношения к правительству КНР.