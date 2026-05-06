Китай згадав про права своїх громадян, які воюють за РФ проти України

Китай відреагував на інформацію про участь своїх громадян у війні проти України на боці Росії та закликав забезпечити їхні права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня, яку наводить Global Times .

Він додав, що у КНР неодноразово публікували рекомендації щодо безпеки, закликаючи своїх громадян триматися подалі від зон конфлікту та уникати участі в конфлікті в будь-якій формі, зокрема утримуватися від вступу до збройних сил будь-якої сторони.

За словами речника, Пекін вимагає, щоб українська сторона гарантувала захист законних прав та інтересів громадян КНР, а також забезпечила їм гуманне ставлення відповідно до норм міжнародного права.

Що передувало

Нагадаємо, днями керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко розповів, що в Україні досі перебувають двоє громадян Китаю, які воювали на боці Росії та потрапили в полон.

Він поділився, що на цю мить двоє китайців знаходяться у СІЗО Служби безпеки України, хоча потрапили в полон ще навесні 2025 року. Російська сторона не проявляє до них жодного інтересу.

Раніше РБК-Україна вже писала, як українські військові захопили цих громадян Китаю на одному з напрямків у Донецькій області.

Згодом президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео їхнього допиту, де один із полонених заявив, що виконував накази російського командира.

За словами Зеленського, росіяни вербують іноземців, зокрема китайців, через TikTok. Україна готова обміняти їх, але лише на українських військових, які перебувають у російському полоні.

За даними ЗМІ, на боці РФ у війні проти України можуть воювати понад 100 громадян Китаю, і вони не мають прямого стосунку до уряду КНР.