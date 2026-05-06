Китай вспомнил о правах своих граждан, которые воюют за РФ против Украины

14:12 06.05.2026 Ср
2 мин
Пекин выдвинул требование к Киеву из-за своих наемников
aimg Ирина Глухова
Китай вспомнил о правах своих граждан, которые воюют за РФ против Украины Фото: военнопленные из Китая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Китай отреагировал на информацию об участии своих граждан в войне против Украины на стороне России и призвал обеспечить их права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление спикера Министерства иностранных дел КНР Линь Цзяня, которое приводит Global Times.

По словам спикера, Пекин требует, чтобы украинская сторона гарантировала защиту законных прав и интересов граждан КНР, а также обеспечила им гуманное отношение в соответствии с нормами международного права.

Он добавил, что в КНР неоднократно публиковали рекомендации по безопасности, призывая своих граждан держаться подальше от зон конфликта и избегать участия в конфликте в любой форме, в частности воздерживаться от вступления в вооруженные силы любой стороны.

Что предшествовало

Напомним, на днях руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко рассказал, что в Украине до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне России и попали в плен.

Он поделился, что на данный момент двое китайцев находятся в СИЗО Службы безопасности Украины, хотя попали в плен еще весной 2025 года. Российская сторона не проявляет к ним никакого интереса.

Ранее РБК-Украина уже писало, как украинские военные захватили этих граждан Китая на одном из направлений в Донецкой области.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео их допроса, где один из пленных заявил, что выполнял приказы российского командира.

По словам Зеленского, россияне вербуют иностранцев, в частности китайцев, через TikTok. Украина готова обменять их, но только на украинских военных, которые находятся в российском плену.

По данным СМИ, на стороне РФ в войне против Украины могут воевать более 100 граждан Китая, и они не имеют прямого отношения к правительству КНР.

Китай Война в Украине Война России против Украины
Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум: есть жертва и раненые (фото, видео)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
