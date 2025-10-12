UA

Китай заявив про готовність розвивати стратегічну співпрацю з КНДР, - Reuters

Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Пекін хоче розвивати свої відносини з Північною Кореєю для того, щоб зміцнити стратегічну співпрацю в міжнародних та регіональних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, Сі Цзіньпін надіслав відповідь північнокорейському диктатору Кім Чен Ину на лист з нагоди річниці заснування Комуністичної партії Китаю.

У листі йдеться про те, що Пекін і Пхеньян - "добрі сусіди, добрі друзі", які поділяють долю та допомагають один одному, і чия дружба міцніє. Зокрема, лідери країн підготували "план" розвитку відносин на зустрічі під час візиту Кіма до Китаю у вересні, йдеться в листі.

Окрім цього державне ЗМІ Північної Кореї повідомило, що КНР та КНДР підписали меморандум про взаєморозуміння з питань, що стосуються обох сторін.

Відносини Китаю та КНДР

Як відомо, 3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги КНР над японськими загарбниками та у Другій світовій війні. На ньому продемонстрували новітню зброю та техніку китайської армії.

На парад запросили главу Кремля Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, які спостерігали за урочистостями поруч з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Трамп своєю чергою повідомив, що спостерігав онлайн за парадом у Пекіні, на що, на його думку, розраховували лідери КНР та Росії.

Перед цим Дональд Трамп заявив про змову трьох лідерів проти США, а потім доручив Пентагону розробити стратегію щодо стримування КНР і Росії

