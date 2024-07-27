Китай завоевал первое "золото" Олимпийских игр-2024

Китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шэн Лихао завоевали золотые награды в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Дуэт китайских стрелков в финале одолел корейцев. Кым Чин Ен и Пак Ха Чон уступили победителям в ожесточенной борьбе (12:16). Юйтин и Лихао взяли первое "золото" Парижа-2024. Корейская пара удовлетворилась серебряными наградами. Бронзовые же медали достались представителям Казахстана – Александре Ле и Исламу Сатпаеву. В поединке за 3-е место борьбы вообще не получилось. Казахские стрелки разгромили представителей Германии – Анну Янссен и Максимилиана Ульбриха (17:5). Украинские спортсмены в этой дисциплине не выступали. Олимпиада-2024, стрельба из винтовки, 10 м, микст: Юйтин/Лихао (Китай) Чин Ен/Ха Чон (Республика Корея) Ле/Сатпаев (Казахстан)