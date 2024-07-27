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Китай завоевал первое "золото" Олимпийских игр-2024

Париж, Суббота 27 июля 2024 12:44
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Китай завоевал первое "золото" Олимпийских игр-2024 Фото: Китайская сборная забрала первое "золото" Игр-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шэн Лихао завоевали золотые награды в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Дуэт китайских стрелков в финале одолел корейцев. Кым Чин Ен и Пак Ха Чон уступили победителям в ожесточенной борьбе (12:16).

Юйтин и Лихао взяли первое "золото" Парижа-2024. Корейская пара удовлетворилась серебряными наградами. Бронзовые же медали достались представителям Казахстана – Александре Ле и Исламу Сатпаеву.

В поединке за 3-е место борьбы вообще не получилось. Казахские стрелки разгромили представителей Германии – Анну Янссен и Максимилиана Ульбриха (17:5). Украинские спортсмены в этой дисциплине не выступали.

Олимпиада-2024, стрельба из винтовки, 10 м, микст:

  1. Юйтин/Лихао (Китай)
  2. Чин Ен/Ха Чон (Республика Корея)
  3. Ле/Сатпаев (Казахстан)

К слову, накануне Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

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