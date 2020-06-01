Китай запустил в космос два спутника

Запуск ракеты КНР (скриншот)

Один из спутников будут использоваться для развития интернета вещей

Китай отправил в космос два спутника. Аппараты, которые несла ракета Long March-2D, были успешно доставлены на орбиту.

Об этом сообщает Xinhua.

Запуск ракеты-носителя состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Один из спутников - аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-9, способный делать фотографии с разрешением около одного метра.

Его будут использовать при градостроительстве, проектировании дорожной сети и оценке урожая сельскохозяйственных культур, а также для ликвидации последствий катастроф.

Спутник HEAD-4 будет собирать информацию, в том числе для интернета вещей.

Этот запуск стал 333-м по счету для китайской серии ракет Long March-2D.

Напомним, 30 мая стартовала ракета компании SpaceX Илона Маска с двумя американскими астронавтами на борту.

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.

Через несколько часов после стыковки астронавты Боб Бенкен и Даг Херли покинули Crew Dragon и взошли на борт МКС.

Ранее сообщалось, что 17 мая с космодрома на мысе Канаверал в СШа стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5, которая доставила на орбиту военный космоплан X-37B.

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Автор: Надежда Собенко