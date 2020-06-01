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Китай запустив у космос два супутники

Новини » В світі     01.06.2020 - 05:43
Китай запустив у космос два супутники
Запуск ракети КНР (скріншот)

Один з супутників будуть використовувати для розвитку інтернету речей

Китай відправив у космос два супутники. Апарати, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту.

Про це повідомляє Xinhua.

Запуск ракети-носія відбувся з космодрому Цзюцюань у провінції Ганьсу.

Один з супутників - апарат дистанційного зондування Землі Gaofen-9, здатний робити фотографії з роздільною здатністю близько одного метра.

Його будуть використовувати при містобудуванні, проектуванні дорожньої мережі та оцінці врожаю сільськогосподарських культур, а також для ліквідації наслідків катастроф.

Супутник HEAD-4 буде збирати інформацію, в тому числі для інтернету речей.

Цей запуск став 333-м за рахунком для китайської серії ракет Long March-2D.

Нагадаємо, 30 травня стартувала ракета компанії SpaceX Ілона Маска з двома американськими астронавтами на борту.

Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС 31 травня о 17:19.

Через кілька годин після стикування астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі покинули Crew Dragon і зійшли на борт МКС.

Раніше повідомлялося, що 17 травня з космодрому на мисі Канаверал в СШа стартувала важка ракета-носій Atlas 5, яка доставила на орбіту військовий космоплан X-37B.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Китайспутниккосмос
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