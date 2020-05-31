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Корабль SpaceX успешно состыковался с МКС

Новости » Hi-tech     31.05.2020 - 17:18
Корабль SpaceX успешно состыковался с МКС
Фото: корабль Crew Dragon (flickr.com/spacex)

Астронавты взойдут на борт МКС в 19:45

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.

Полет и стыковка корабля с МКС транслирует NASA.

Теперь астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли должны перейти с борта корабля на МКС, где проведут от 30 до 119 суток. Ожидается, что астронавты переступят порог космической станции в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.

Запуск корабля Crew Dragon состоялся 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах. SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос, с 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МКСSpaceX
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