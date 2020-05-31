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Астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС

Новости » Hi-tech     31.05.2020 - 20:13
Астронавты с корабля SpaceX взошли на борт МКС
Фото: астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли (twitter.com/SpaceX)

Астронавты покинули Землю вчера в 22:22

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции. На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток.

Момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

Полет корабля к МКС длился почти 19 часов. На Землю после завершения миссии астронавты вернутся все тем же кораблем Crew Dragon.

"Они это сделали. После вчерашнего запуска корабля, Боб Бенкен и Дуглас Харли официально присоединились к экипажу МКС", - заявили в NASA.

При переходе с корабля на МКС один из астронавтов ударился головой. На трансляции видно, что Харли постоянно держится за место удара.

На присоединение астронавтов к экипажу МКС отреагировал в Twitter Илон Маск: "поздравляю Боба и Дуга со стыковкой и открытием люка МКС".

Впервые американские астронавты попали на МКС с помощью корабля коммерческой компании. Астронавтов на околоземную орбиту отправила компания SpaceX Илона Маска, для которой этот запуск стал историческим, ведь до этого ее корабли осуществляли только беспилотные полеты.

Запуск корабля Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Сегодня в 17:19 корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС, после чего астронавты еще 2 часа находились на его борту.

Запуск корабля компании SpaceX должен был состояться еще 27 мая, но его отложили из-за плохих погодных условий в районе космодрома.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины NASAМКСкосмосSpaceX
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