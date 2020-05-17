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США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом

Новости » Общество     17.05.2020 - 19:53
США запустили на орбиту ракету-носитель с военным космопланом
Фото: запуск ракеты-носителя Atlas 5 (United Launch Alliance)

Запуск космического аппарата откладывали из-за плохой погоды

Сегодня с космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5. Ракету-носитель отправили на орбиту вместе с военным космопланом X-37B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американской компании United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

В компании ULA заявили, что сегодня состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B Военно-воздушных сил США. Запуск ракеты должен был состояться раньше, но его отложили из-за плохой погоды в районе космодрома.

Как отмечает агентство Space, точная цель запуска космоплана X-37B засекречена, но представители ВВС США говорят, что во время космической миссии планируется проведение ряда научных экспериментов на земной орбите.

По данным портала nasaspaceflight, космоплан X-37B - это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, большинство из которых засекречена.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX отложила запланированный на 17 мая запуск новой партии интернет-спутников системы Starlink. Запуск космического аппарата со спутниками, который должен был состояться с мыса Канаверал, перенесли на сутки из-за конфликта интересов.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиракетакосмос
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