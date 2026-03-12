ua en ru
Головна » Новини » Політика

Чи буде перезавантаження? Соратник Трампа готує ґрунт для нових угод із Китаєм у травні

08:16 12.03.2026 Чт
2 хв
Відносини Вашингтона та Пекіна на порозі великих змін
aimg Оксана Гапончук
Чи буде перезавантаження? Соратник Трампа готує ґрунт для нових угод із Китаєм у травні Фото: Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

Сенат США відправляє делегацію до Китаю слідом за Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Читайте також: Китай заперечив подвійні стандарти у реагуванні на війну в Ірані та в Україні

Отож, одразу після історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, до Китаю вирушить делегація Сенату США. Очолить її сенатор Стів Дейнс - ключовий союзник президента та людина, яка знає китайську економіку зсередини.

Наразі відомо, що візит американських законодавців, запланований на травень 2026 року. І це буде перший реальний крок до імплементації домовленостей між лідерами двох держав.

Сенатор Дейнс вже заявив, що ця поїздка готувалася місяцями. Її мета - не просто дипломатичний візит, а вивчення інноваційної екосистеми Китаю та розвиток інфраструктурних зв'язків.

Делегація планує відвідати Пекін та Шанхай, використовуючи для пересування знамениті китайські швидкісні поїзди. Це символічний жест: американські політики мають намір на власні очі побачити успіхи Китаю в інфраструктурі, про які Стів Дейнс доповідав на нещодавньому саміті BlackRock у Вашингтоні.

Чому саме Стів Дейнс стане лідером делегації

Вибір лідера делегації не є випадковим. Дейнс - один із найдосвідченіших "китаєзнавців" у лавах республіканців.

Ще б пак, у 1990-х роках він працював у Procter & Gamble у Китаї та Гонконзі.

Крім того, протягом обох термінів Трампа він проводив найскладніші торговельні переговори.

Це, до речі, буде його сьомий візит до Китаю, який стане фінальним акордом перед його відставкою на початку наступного року.

Експерти вважають, що така активність Сенату вказує на готовність Вашингтона до конкретних економічних угод. Участь сенатора, що має прямий доступ до Трампа, гарантує, що Пекін сприйматиме цю делегацію як офіційний голос Білого дому.

Нагадаємо, Китай заявив про важливість переговорів зі США на тлі війни на Близькому Сході. Пекін стурбований тим, що Трамп атакує його ключових партнерів.

Уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації".

