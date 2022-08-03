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Китай вызвал посла США: что известно

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Среда 03 августа 2022 01:15
Китай вызвал посла США: что известно Фото: Посол США в Китае Николас Бернс (brookings.edu)
Автор: Олег Васкив

Посла США в Китае Николаса Бернса вызвали в МИД КНР. Причиной стал визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Отмечается, что заместитель китайского министра иностранных дел Се Фэн "передал строгие заявления" против приезда Пелоси.

Каких-либо других подробностей пока не уточняют.

К слову, это первый с декабря 2018 года вызов американского посла в Китае. Тогда он состоялся на фоне задержания финансового директора Huawei, которую США объявили причастной к промышленному шпионажу.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после визита Пелоси.

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