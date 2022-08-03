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Китай викликав посла США: що відомо

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Середа 03 серпня 2022 01:15
Китай викликав посла США: що відомо Фото: Посол США у Китаї Ніколас Бернс (brookings.edu)
Автор: Олег Васьків

Посла США у Китаї Ніколаса Бернса викликали до МЗС КНР. Причиною став візит спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Зазначається, що заступник китайського міністра закордонних справ Се Фен "передав суворі заяви" проти приїзду Пелосі.

Будь-яких інших подробиць наразі не уточнюють.

До слова, це перший з грудня 2018 року виклик американського посла в Китаї. Тоді він відбувся на тлі затримання фінансового директора Huawei, яку США оголосили причетною до промислового шпигунства.

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї почали погрожувати США й анонсували проведення військових навчань, які почалися одразу після візиту Пелосі.

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Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
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