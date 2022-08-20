Китай запустил в космос новую группу спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Яогань-35".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Спутники были запущены благодаря ракете-носителю "Чанчжэн-2D".
Запуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Отмечается, что спутники зондирования Земля применяются для:
Запуск стал 433-й миссией для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
Фото: Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли (english.news.cn)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.
Также SpaceX недавно вывела на орбиту еще 52 спутника.
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