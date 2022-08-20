UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли

Фото: Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай запустил в космос новую группу спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Яогань-35".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Спутники были запущены благодаря ракете-носителю "Чанчжэн-2D".

Запуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечается, что спутники зондирования Земля применяются для:

  • проведения научных экспериментов;
  • обследования земельных ресурсов;
  • оценки урожайности сельскохозяйственных культур.
  • предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Запуск стал 433-й миссией для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Фото: Китай вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли (english.news.cn)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies планирует разработать уникальную систему предупреждения о ракетных нападениях. Спутники будут способны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Также SpaceX недавно вывела на орбиту еще 52 спутника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай