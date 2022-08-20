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Китай вивів на орбіту групу супутників зондування Землі

Фото: Китай вивів на орбіту групу супутників зондування Землі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай запустив у космос нову групу супутників дистанційного зондування Земл сімейства "Яогань-35".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Супутники були запущені завдяки ракеті-носію "Чанчжен-2D".

Запуск відбувся з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Зазначається, що супутники зондування Земля застосовуються для:

  • проведення наукових експериментів;
  • обстеження земельних ресурсів;
  • оцінки врожайності сільськогосподарських культур.
  • запобігання стихійним лихам та пом'якшенню їх наслідків.

Запуск став 433-ою місією для ракети-носія серії "Чанчжен".

Фото: Китай вивів на орбіту групу супутників зондування Землі (english.news.cn)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Супутники будуть здатні відстежувати гіперзвукові ракети.

Також SpaceX нещодавно вивела на орбіту ще 52 супутники.

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Китай