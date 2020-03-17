ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай вышлет из страны американских журналистов

Новости » Происшествия     17.03.2020 - 20:50
Китай вышлет из страны американских журналистов
Иллюстративное фото (flickr)

Журналистам главных американских изданий запретили работать в КНР

Власти Китая изгоняют из страны американских журналистов The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Отмечается, что такое решение было принято через несколько недель после решения администрации США о сокращении в Штатах почти половины сотрудников китайских СМИ.

Американские журналисты должны вернуть свои пресс-карточки в течение десяти календарных дней с начала действия решения и покинуть КНР.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что указанные меры "являются абсолютно необходимыми и взаимными, которые КНР вынуждена принимать в ответ на необоснованное притеснение, которое испытывают китайские СМИ в США".

Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.

Также РБК-Украина сообщало, что в ответ на политику Китая, США решили сократить на 40% численность персонала государственных СМИ КНР на территории Штатов.

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях Экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь