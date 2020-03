Китай вышлет из страны американских журналистов

Иллюстративное фото (flickr)

Журналистам главных американских изданий запретили работать в КНР

Власти Китая изгоняют из страны американских журналистов The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Отмечается, что такое решение было принято через несколько недель после решения администрации США о сокращении в Штатах почти половины сотрудников китайских СМИ.

Американские журналисты должны вернуть свои пресс-карточки в течение десяти календарных дней с начала действия решения и покинуть КНР.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что указанные меры "являются абсолютно необходимыми и взаимными, которые КНР вынуждена принимать в ответ на необоснованное притеснение, которое испытывают китайские СМИ в США".

Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.

Также РБК-Украина сообщало, что в ответ на политику Китая, США решили сократить на 40% численность персонала государственных СМИ КНР на территории Штатов.