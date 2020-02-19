США осудили выдворение Китаем журналистов The Wall Street Journal

Фото: Майк Помпео (state.gov)

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова

Соединенные Штаты Америки осуждают выдворение Китаем троих репортеров американского издания The Wall Street Journal. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, такие действия КНР ограничивают свободу слова.

"Соединенные Штаты осуждают изгнание Китаем трех иностранных корреспондентов The Wall Street Journal. Развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса сообщает факты и высказывает мнения. Правильной реакцией было бы представить контраргументы, а не ограничивать свободу слова", - заявил Помпео.

Отдельно госсекретарь США отметил, что Штаты надеются на получение гражданами Китая такой же точной информации и такой же свободы слова, которая есть у американцев.

Напомним, сегодня Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. Такое решение было принято после публикации в WSJ статьи под заголовком "Китай - настоящий больной человек Азии". Репортерам издания приказано покинуть Китай в течение 5 дней.