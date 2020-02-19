Китай депортирует трех американских журналистов за статью о коронавирусе

Иллюстративное фото (AFP Photo/NOEL CELIS)

Репортерам WSJ приказано покинуть Китай в течение 5 дней

Китай приказал трем репортерам американского делового издания Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что такое решение было принято после публикации в WSJ статьи под заголовком "Китай - настоящий больной человек Азии". В Министерстве иностранных дел Китая назвали заголовок "сенсационным" и "расово дискриминационным".

"Таким образом, Китай решил, что с сегодняшнего дня (с 19 февраля) пресс-карты трех репортеров Wall Street Journal в Пекине будут аннулированы", - заявил представитель китайского МИД Гэнг Шуанг.

Отмечается, что эти три журналиста работают в разделе новостей Wall Street Journal, который не связан с редакционным разделом и разделом мнений. Репортерам издания приказано покинуть Китай в течение 5 дней.

В статье, написанной профессором колледжа Барда Уолтером Расселом Мидом, была раскритикована первоначальная реакция китайского правительства на новую вспышку коронавируса - городское правительство Уханя называлось "скрытным и корыстным", при этом общенациональные усилия Китая были сочтены неэффективными.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что китайские власти изначально недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса. Свои недостатки и упущения в начале вспышки позже признали и в самом Китае.

Как сообщало РБК-Украина, центральная комиссия Коммунистической партии Китая начала расследование фактов возможного игнорирования властями Хубэя начала эпидемии коронавируса.