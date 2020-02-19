ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай депортирует трех американских журналистов за статью о коронавирусе

Новости » В мире     19.02.2020 - 15:25
Китай депортирует трех американских журналистов за статью о коронавирусе
Иллюстративное фото (AFP Photo/NOEL CELIS)

Репортерам WSJ приказано покинуть Китай в течение 5 дней

Китай приказал трем репортерам американского делового издания Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что такое решение было принято после публикации в WSJ статьи под заголовком "Китай - настоящий больной человек Азии". В Министерстве иностранных дел Китая назвали заголовок "сенсационным" и "расово дискриминационным".

"Таким образом, Китай решил, что с сегодняшнего дня (с 19 февраля) пресс-карты трех репортеров Wall Street Journal в Пекине будут аннулированы", - заявил представитель китайского МИД Гэнг Шуанг.

Отмечается, что эти три журналиста работают в разделе новостей Wall Street Journal, который не связан с редакционным разделом и разделом мнений. Репортерам издания приказано покинуть Китай в течение 5 дней.

В статье, написанной профессором колледжа Барда Уолтером Расселом Мидом, была раскритикована первоначальная реакция китайского правительства на новую вспышку коронавируса - городское правительство Уханя называлось "скрытным и корыстным", при этом общенациональные усилия Китая были сочтены неэффективными.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что китайские власти изначально недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса. Свои недостатки и упущения в начале вспышки позже признали и в самом Китае.

Как сообщало РБК-Украина, центральная комиссия Коммунистической партии Китая начала расследование фактов возможного игнорирования властями Хубэя начала эпидемии коронавируса.

Коронавирус в Китае: закрытые города и более 70 тыс. инфицированных В Китае тысячи врачей заболели коронавирусом
Новости Украины Китайвирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь