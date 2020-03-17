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Китай вишле з країни американських журналістів

Новини » Надзвичайні події     17.03.2020 - 20:50
Китай вишле з країни американських журналістів
Ілюстративне фото (flickr)

Журналістам головних американських видань заборонили працювати в КНР

Влада Китаю виганяє з країни американських журналістів The New York Times, The Wall Street Journal і The Washington Post. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Наголошується, що таке рішення було прийнято через кілька тижнів після рішення адміністрації США про скорочення в Штатах майже половини співробітників китайських ЗМІ.

Американські журналісти повинні повернути свої прес-картки протягом десяти календарних днів з початку дії рішення і залишити КНР.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю йдеться, що зазначені заходи є "абсолютно необхідними і взаємними, які КНР змушена приймати у відповідь на необґрунтований утиск, який відчувають китайські ЗМІ в США".

Нагадаємо, в лютому Китай наказав трьом репортерам американського ділового видання The Wall Street Journal покинути країну через нібито расистський заголовок статті про коронавірус. У відповідь держсекретар Майк Помпео заявив, що дії КНР обмежують свободу слова.

Також РБК-Україна повідомляло, що у відповідь на політику Китаю, США вирішили скоротити на 40% чисельність персоналу державних ЗМІ КНР на території Штатів.

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