США сократят почти половину сотрудников китайских СМИ в стране

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Ограничения затронут четыре китайский СМИ

В ответ на политику Китая, Соединенные Штаты Америки сократят на 40% численность персонала государственных СМИ КНР на территории США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что четырем агентствам будет разрешено нанимать в общей сложности 100 китайских граждан в США. Сейчас допускается 160 человек. По словам американских чиновников, данное решение не является выдворением китайских граждан, однако, как минимум 60 людям "почти наверняка" придется покинуть страну.

Ограничения затронут штатов агентств новостей Синьхуа, Китайской глобальной телевизионной сети, China Radio International и China Daily Distribution Corp.

По словам государственного секретаря Майка Помпео, указанные СМИ не являются независимыми информационными организациями.

"Сегодня мы объявили о введении кадрового ограничения для китайских правительственных СМИ в Соединенных Штатах. Мы призываем Пекин уважать свободу выражения мнений и будем продолжать добиваться взаимности в двусторонних отношениях", - написал Помпео в Twitter.

Напомним, в феврале Китай приказал трем репортерам американского делового издания The Wall Street Journal покинуть страну из-за якобы расистского заголовка в статье о коронавирусе. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что действия КНР ограничивают свободу слова.