Китай выделит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Китай намерен выделить 2 млрд долларов помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Указанная сумма будет предоставлена в течение двух лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время открытия 73 Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил президент КНР Си Цзиньпин.

По его словам, программа финансовой помощи Китая в первую очередь будет нацелена на развивающиеся страны.

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 млрд долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", - заявил Цзиньпин.

Он также рассказал, что на территории Китая будет организован глобальный склад для обеспечения надежности поставок противоэпидемических средств защиты для нуждающихся стран. Для вывоза этих средств будет организован зеленый таможенный коридор.

Также КНР создаст 30 специальных механизмов, которые облегчат возможность оказания медицинской помощи африканским странам.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет. На данный момент эпицентром коронавируса являются США, но, согласно прогнозам ВОЗ, Африка тоже имеет перспективу стать эпицентром пандемии: вирус уже зафиксировали во всех странах Африканского континента.

Напомним, украинская общественная организация подала иск против правительства Китая. Заявитель требует компенсации в связи с якобы бездействием КНР во время вспышкой коронавируса. Посольство Китая в Украине заявило, что во время пандемии КНР также является пострадавшей стороной.

Также РБК-Украина сообщало, что еще один иск против Китая подали жители Соединенных Штатов Америки.