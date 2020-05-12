В киевский суд подали иск против Китая из-за коронавируса: просят компенсацию

Фото: Окружной админсуд Киева (korrupcia.net)

Также среди ответчиков органы украинского правления

В Окружной административный суд Киева подали иск против правительства Китая, а также украинских органов власти из-за бездеятельности, которая привела к распространию пандемии коронавируса COVID-19 в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Сообщается, что ответчиками в данном иске выступают госсовет КНР, Офис президента Украины, Кабинет министров, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ, Офис генпрокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-главы Минздрава Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов, входящих в состав бюджетного и здравоохранительного комитетов парламента.

Истцом выступает общественная организация, которая просит признать бездействие ответчиков в связи с распространением COVID-19 на территории Украины.

"В общем иск содержит 9 требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а Минздрав - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - сообщили в ОАСК.

Сейчас решается вопрос об открытии административного дела.

Ранее РБК-Украина писало, что в США подали иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус. От Китая требуют возмещения ущерба, повлеченного пандемией COVID-19.