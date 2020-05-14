В Китае отреагировали на украинский иск из-за коронавируса

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В посольстве КНР заявили, что общественная организация, подавшая иск, "попалась на отравленный политический крючок"

В посольстве Китая заявили, что во время пандемии коронавируса КНР также является пострадавшей стороной. Как передает РБК-Украина, об этом заявили в посольстве Китая в Украине.

В дипмиссии напомнили, что общественная организация из Украины подала проти правительства КНР иск под предлогом того, что Китай якобы скрыл информацию о вируса и бездействовал в условиях эпидемии. В посольстве заявили, что коронавирус не имеет границ и может появиться в любой точке мира.

"Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и - по логике - заслуживает сочувствия", - говорится в сообщении.

В КНР также подчеркнули, что источник возникновения вируса на сегодняшний день не установлен, и существует несколько версий того, откуда мог взяться вирус.

"Китай лишь первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа. И чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", - заявили в посольстве.

Также в заявлении отмечается, что некоторые страны "в угоду личным амбициям и выгодам политизируют эпидемию, позволяя себе безответственные заявления", дабы оклеветать и очернить Китай.

"Столкнувшись с такими неконструктивными рассуждениями, мы должны четко различать белое и черное, отвергая их и ни в коем случае не поддерживая. К сожалению, упомянутая выше общественная организация попалась на отравленный политический крючок", - заявили в посольстве КНР.

Ранее в Окружной административный суд Киева подали иск против правительства Китая, а также украинских органов власти. Истцом выступила общественная организация, которая просит признать бездействие ответчиков в связи с распространением COVID-19 на территории Украины.

Еще один иск против Китая подали жители Соединенных Штатов Америки.

Автор: Роман Калиниченко