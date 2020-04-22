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В США подали иск против Китая из-за ущерба от коронавируса

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 09:01
В США подали иск против Китая из-за ущерба от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В штате Миссури тысячи людей были заражены, многие умерли

Штат Миссури (США) подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить ущерб. Об этом сообщает The Hill.

В иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что в штате тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за коронавируса.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он.

Вместе с тем, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.

Добавим, в Соединенных Штатах в течение последних суток, 21 апреля, зафиксировали более 2,8 тысяч смертей среди пациентов с диагнозом "коронавирус".

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