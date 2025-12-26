Китай ввів санкції проти американських компаній за продаж зброї Тайваню

Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services.

Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.

У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.

"Питання Тайваню є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Будь-які провокаційні дії, що перетинають межу в питанні Тайваню, зустрінуть рішучу реакцію з боку Китаю", - заявив речник китайського МЗС.