Китай ввів санкції проти американських компаній за продаж зброї Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про запровадження санкцій проти 10 осіб та 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services.
Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.
У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.
"Питання Тайваню є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Будь-які провокаційні дії, що перетинають межу в питанні Тайваню, зустрінуть рішучу реакцію з боку Китаю", - заявив речник китайського МЗС.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги для Тайваню. Його сума складе 11,1 мільярда доларів, а саме рішення вважається наймасштабнішим за всю історію американсько-тайванських відносин.
Раніше США представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань. Адміністрація Трампа виклала свій підхід до цього питання в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому 5 грудня.
Речник управління у справах Тайваню Китаю Пен Ціньень заявив, що Пекін не виключає застосування сили проти острова, водночас висловлюючи готовність до "мирного возз’єднання" за моделлю "одна країна, дві системи".
Варто зазначити, що Китай уже багато років вважає Тайвань своєю частиною та називає його уряд "сепаратистським". Історично на острові з 1949 року укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.
Натомість влада Тайбея наполягає, що Тайвань є суверенною державою з власними політичною та економічною системою.
Народно-визвольна армія КНР регулярно проводить масштабні навчання в районі Тайванської протоки, відпрацьовуючи сценарії блокади острова та можливого вторгнення.
Водночас західні розвідувальні служби попереджають, що Китай може вторгнутися на Тайвань уже в листопаді 2026 року.