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Китай не вважає, що Путін повинен нести відповідальність за злочини в Україні, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Візит Сі Цзіньпіна до Москви через кілька днів після того, як був виданий міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, свідчить про те, що Китай не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за звірства в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, замість того, щоб "засуджувати" Кремль, Китай "радше надасть дипломатичне прикриття Росії, щоб вона продовжувала здійснювати ці тяжкі злочини".

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що рішення МКС щодо арешту Путіна не має значення. Окрім цього вона назвала виданий ордер "рецептом" і юридично нікчемним.

Пізніше у РФ заявили, що видача ордену на арешт диктатора Путіна - це акт агресії проти їх країни.

Додамо, президент США Джо Байден підтримав рішення суду про видачу ордера, назвавши його "виправданим".

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