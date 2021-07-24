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Олимпиада 2020: стали известны имена медалистов в пулевой стрельбе среди мужчин

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Суббота 24 июля 2021 10:08
Олимпиада 2020: стали известны имена медалистов в пулевой стрельбе среди мужчин Фото: Джавад Форугхи (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Завершились соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылку на прямую трансляцию.

"Серебро" в соревнованиях получил Дамир Микец из Сербии. "Бронзу" завоевал Пан Вэй из Китая.

Украинец Павел Коростылев показал хороший результат, однако выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.

Ранее сообщалось, кто получил медали среди женщин в пулевой стрельбе.

Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото".

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