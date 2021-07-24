Олимпиада 2020: стали известны имена медалистов в пулевой стрельбе среди мужчин
Фото: Джавад Форугхи (Getty Images)
Завершились соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылку на прямую трансляцию.
"Серебро" в соревнованиях получил Дамир Микец из Сербии. "Бронзу" завоевал Пан Вэй из Китая.
Украинец Павел Коростылев показал хороший результат, однако выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.
Ранее сообщалось, кто получил медали среди женщин в пулевой стрельбе.
Напомним, сегодня на Олимпиаде стартовал первый медальный день. Украина имеет реальные шансы на "золото".