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Китай очолив медальний залік Олімпіади. Україна на 19-му місці

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Токіо, Субота 24 липня 2021 17:58
Китай очолив медальний залік Олімпіади. Україна на 19-му місці Фото: медальний залік Олімпіади очолив Китай (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

За підсумками першого повноцінного дня Олімпіади-2020 медальний залік очолив Китай. Українська збірна ділить 19-е місце відразу з декількома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійські ігри.

В активі китайської команди три "золота" у фехтуванні, важкій атлетиці та стрільбі. Ще одна "бронза" в кульовій стрільбі з пістолета на 10 метрів.

Друге місце ділять Італія і Японія, у яких по одному "золоту" - в тхеквондо і дзюдо відповідно. У першій десятці Південна Корея, Еквадор, Угорщина, Іран, Косово, Таїланд, Російська олімпійська команда і Сербія.

Україна з однією бронзовою медаллю ділить 19-е місце відразу з дев'ятьма іншими країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала "бронзу", перемігши ізраїльтянку Ширу Рішон. До цього в півфіналі вона поступилася японці Фуне Тонакі.

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