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Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду по всьому світу, - США

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Вівторок 28 лютого 2023 22:55
Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду по всьому світу, - США Фото: російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Захід повільно реагує на те, що Китай витрачає мільярди доларів у всьому світі на поширення дезінформації, у тому числі на повідомлення, які повністю збігаються з Росією по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланник та координатора Глобального центру взаємодії Державного департаменту США Джеймса Рубіна, яке наводить The Guardian.

"Криниця отруєна китайською та російською дезінформацією - це погано", - заявив Рубін.

Через шість тижнів після початку роботи він сказав, що його метою було не лише пасивне спростування російсько-китайської дезінформації про Україну. Він хоче активніше займатись цією діяльністю та закликає країни не приховувати тих, кого було викрито за поширення дезінформації.

Він заявив, що Росія та Китай витрачають мільярди доларів, намагаючись маніпулювати інформацією, але сказав, що Пекін діє глобально та витрачає більше, ніж Москва.

"Ми як нація і Захід не поспішаємо реагувати, і це справедлива думка, що ми стикаємося з дуже, дуже великою проблемою. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм та Росією майже завершено. Китай повторює та розповсюджує аргументи Росії про війну, яку "розв'язала" НАТО", - додав спеціальний посланник.

Нагадаємо, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дані розвідки Сполучених Штатів свідчать про те, що влада Китаю шукає шляхи постачання озброєнні державі-окупанту Росії.

Також раніше ми писали, що за інформацією CNN, Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

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