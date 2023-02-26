Китай шукає можливості постачати в Росію артилерію та боєприпаси, - NBC

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву американських чиновників NBC.

Як розповіли американські чиновники, Китай планує постачати до РФ артилерію та боєприпаси. Однак вони не зазначили, які саме докази мають стосовно цієї інформації.

"Офіційні особи не сказали, які конкретні докази вони мали для підтвердження розвідки, яку також підтвердив NBC News колишній чиновник США та західний чиновник, проінформований про це", - сказано в повідомленні.

При цьому у міністерстві закордонних справ Китаю не дали відповіді на запит видання щодо питання постачання озброєння до РФ.