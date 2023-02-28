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Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News

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Вівторок 28 лютого 2023 19:30
Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News Фото: китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки (en.spacety.com)
Автор: Тетяна Степанова

Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.

Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що дані розвідки Сполучених Штатів свідчать про те, що влада Китаю шукає шляхи постачання озброєнні державі-окупанту Росії.

Також раніше ми писали, що за інформацією CNN, Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.

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