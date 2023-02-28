Китайська компанія надавала "вагнерівцям" супутникові знімки, - Sky News
Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як повідомляє видання, космічна компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.
Зазначається, що нещодавно цю компанію було додано до чорного списку США.
Раніше керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з країною після введення обмежень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що дані розвідки Сполучених Штатів свідчать про те, що влада Китаю шукає шляхи постачання озброєнні державі-окупанту Росії.
Також раніше ми писали, що за інформацією CNN, Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.
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