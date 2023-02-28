ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду по всему миру, - США

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 22:55
Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду по всему миру, - США Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Запад медленно реагирует на то, что Китай тратит миллиарды долларов по всему миру на распространение дезинформации, в том числе на сообщения, полностью совпадающие с Россией по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника и координатора Глобального центра взаимодействия Государственного департамента США Джеймса Рубина, которое приводит The Guardian.

"Источник отравлен китайской и российской дезинформацией - это плохо", - заявил Рубин.

Через шесть недель после начала работы он сказал, что его целью было не только пассивное опровержение российско-китайской дезинформации об Украине. Он хочет активнее заниматься этой деятельностью и призывает страны не скрывать тех, кто был разоблачен за распространение дезинформации.

Он заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов, пытаясь манипулировать информацией, но сказал, что Пекин действует глобально и тратит больше, чем Москва.

"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое мнение, что мы сталкиваемся с очень большой проблемой. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией почти завершено. Китай повторяет и распространяет аргументы России о войне, которую "развязала" "НАТО", - добавил специальный посланник.

Напомним, что китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотосъемки российским наемникам ЧВК "Вагнера".

Ранее РБК-Украина сообщало, что данные разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что власти Китая ищут пути поставки вооружении государству-оккупанту России.

Также ранее мы писали, что по информации CNN Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление