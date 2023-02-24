Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії, - CNN
Уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Журналісти пишуть, що остаточного рішення ще не ухвалено, але переговори між Москвою та Пекіном щодо ціни та обсягу обладнання тривають.
"З моменту вторгнення в Україну Росія неодноразово запитувала у Китаю безпілотники та боєприпаси. Китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало, надсилати чи ні летальну допомогу", - зазначають ЗМІ.
CNN додає, що останніми тижнями співробітники розвідки США зібрали інформацію, яка свідчить про те, що Китай тепер схиляється до надання обладнанняж.
Нагадаємо, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.
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