Китай вимагає від ЄС вилучити китайські компанії з санкційного списку проти Росії

04:38 26.04.2026 Нд
2 хв
Пекін попередив: усі наслідки ляжуть на плечі Євросоюзу
aimg Катерина Коваль
Китай вимагає від ЄС вилучити китайські компанії з санкційного списку проти Росії Фото: поки невідомо, які саме заходи застосує КНР (Getty Images)

Міністерство торгівлі Китаю висловило "рішучий протест" у зв'язку з включенням китайських структур до 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Пекін вимагає негайно вилучити їх зі списку і попереджає про "необхідні заходи" у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що не сподобалось Китаю

20-й санкційний пакет ЄС вперше прямо вдарив по китайських компаніях. Під обмеження потрапили структури, яких звинувачують у постачанні Росії товарів подвійного використання та компонентів для військово-промислового комплексу.

Офіційний Пекін назвав це рішення таким, що суперечить домовленостям між лідерами Китаю та ЄС і підриває взаємну довіру у двосторонніх відносинах.

Погрози на адресу Брюсселя

Міністерство торгівлі КНР попередило, що вживе "необхідних заходів" для захисту китайських компаній.

Усю відповідальність за наслідки у відомстві поклали на Євросоюз.

20-й пакет санкцій ЄС проти Росії був ухвалений 22 квітня. Окрім китайських структур, він торкнувся й інших третіх країн, які постачають Росії критичні технології.

Міністерство фінансів США заявило, що більше не робитиме винятків для нафтового експорту Росії та Ірану, навіть попри ризики для світових цін.

Водночас із 25 квітня Європейський Союз запроваджує заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку. Це рішення ухвалене на тлі війни в Ірані та нестабільності на енергоринках.

У березні Іспанія, попри критику, придбала рекордну партію російського газу. Паралельно "Газпром" продовжує постачати СПГ до Китаю, незважаючи на санкції США, запроваджені ще 2025 року. У відповідь на кризу Євросоюз готується відновити спільні закупівлі газу на рівні всього блоку.

