Китай вимагає від ЄС вилучити китайські компанії з санкційного списку проти Росії

Міністерство торгівлі Китаю висловило "рішучий протест" у зв'язку з включенням китайських структур до 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Пекін вимагає негайно вилучити їх зі списку і попереджає про "необхідні заходи" у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що не сподобалось Китаю

20-й санкційний пакет ЄС вперше прямо вдарив по китайських компаніях. Під обмеження потрапили структури, яких звинувачують у постачанні Росії товарів подвійного використання та компонентів для військово-промислового комплексу.

Офіційний Пекін назвав це рішення таким, що суперечить домовленостям між лідерами Китаю та ЄС і підриває взаємну довіру у двосторонніх відносинах.

Погрози на адресу Брюсселя

Міністерство торгівлі КНР попередило, що вживе "необхідних заходів" для захисту китайських компаній.

Усю відповідальність за наслідки у відомстві поклали на Євросоюз.