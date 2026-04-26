ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России

04:38 26.04.2026 Вс
2 мин
Пекин предупредил: все последствия лягут на плечи Евросоюза
aimg Екатерина Коваль
Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России Фото: пока неизвестно, какие именно меры применит КНР (Getty Images)

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" в связи с включением китайских структур в 20-й пакет санкций ЕС против России. Пекин требует немедленно изъять их из списка и предупреждает о "необходимых мерах" в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Китай отправляет панд в США за неделю до запланированного визита Трампа

Что не понравилось Китаю

20-й санкционный пакет ЕС впервые прямо ударил по китайским компаниям. Под ограничения попали структуры, которых обвиняют в поставках России товаров двойного использования и компонентов для военно-промышленного комплекса.

Официальный Пекин назвал это решение противоречащим договоренностям между лидерами Китая и ЕС и подрывающим взаимное доверие в двусторонних отношениях.

Угрозы в адрес Брюсселя

Министерство торговли КНР предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний.

Всю ответственность за последствия в ведомстве возложили на Евросоюз.

20-й пакет санкций ЕС против России был принят 22 апреля. Кроме китайских структур, он коснулся и других третьих стран, которые поставляют России критические технологии.

Министерство финансов США заявило, что больше не будет делать исключений для нефтяного экспорта России и Ирана, даже несмотря на риски для мировых цен.

В то же время с 25 апреля Европейский Союз вводит запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.

В марте Испания, несмотря на критику, приобрела рекордную партию российского газа. Параллельно "Газпром" продолжает поставлять СПГ в Китай, несмотря на санкции США, введенные еще в 2025 году. В ответ на кризис Евросоюз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским