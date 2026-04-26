Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" в связи с включением китайских структур в 20-й пакет санкций ЕС против России. Пекин требует немедленно изъять их из списка и предупреждает о "необходимых мерах" в ответ.

Что не понравилось Китаю 20-й санкционный пакет ЕС впервые прямо ударил по китайским компаниям. Под ограничения попали структуры, которых обвиняют в поставках России товаров двойного использования и компонентов для военно-промышленного комплекса. Официальный Пекин назвал это решение противоречащим договоренностям между лидерами Китая и ЕС и подрывающим взаимное доверие в двусторонних отношениях. Угрозы в адрес Брюсселя Министерство торговли КНР предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний. Всю ответственность за последствия в ведомстве возложили на Евросоюз.