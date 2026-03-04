Китай вимагає припинити вогонь: спецпосланець Пекіна їде на Близький Схід

Позиція Китаю щодо ескалації на Близькому Сході

Нагадаємо, офіційний Пекін вже неодноразово висловлював занепокоєння через ситуацію в регіоні. Раніше влада КНР назвала неприйнятними удари Ізраїлю по території Ірану, закликавши до негайного припинення вогню.

Згодом риторика Пекіна дещо змінилася - у Китаї зробили нову заяву, акцентуючи на необхідності дотримання міжнародного права всіма сторонами процесу.

Крім того, на тлі загрози масштабної війни з'явилася інформація про можливе блокування Ормузької протоки, що може критично вплинути на світові поставки нафти.

Також Пекін різко відповів на погрози президента США Дональда Трампа щодо покарання країн, які підтримують економічні зв'язки з Тегераном, наголосивши на неприпустимості односторонніх санкцій.