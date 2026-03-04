Китай різко відповів на погрози Трампа покарати Іспанію через Іран

Китай відреагував на погрозу президента США Дональда Трампа припинити торгівлю з Іспанією. Пекін заявив, що "торгівля не повинна перетворюватись на інструмент тиску".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського МЗС.

Речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу прокоментувала намір Трампа розірвати торговельні зв’язки з Іспанією через її відмову надати свої авіабази для завдання ударів по Ірану.

"Міжнародна торгівля не повинна перетворюватись на інструмент тиску чи зброю для політичного примусу одних країн виконувати вимоги інших", - наголосила вона.

Що передувало

Нагадаємо, Іспанія відмовилася підтримувати операцію США проти Ірану, тому Сполученим Штатам довелося вивозити свої літаки з іспанських баз.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що США вивезли з військових баз у Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) і Рота (Кадіс) близько 12 заправних літаків KC-135, які призначалися для дозаправки винищувачів у повітрі.

Вона сказала, що угода про співпрацю зі США, яка передбачає присутність американських військ на військових базах в Іспанії, "має діяти в рамках міжнародного права". За словами Роблес, наразі відбуваються "односторонні дії без підтримки багатосторонньої організації, такої як ООН, НАТО або ЄС".

У відповідь на рішення Іспанії Трамп заявив, що наказав главі Мінфіну США Скотту Бессенту припинити всі відносини з Іспанією. Американський президент наголосив, що "Іспанія була жахливою".