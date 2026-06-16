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Китай відповів на звинувачення ЄС у підготовці російських військових

14:15 16.06.2026 Вт
1 хв
Що сказали в Пекіні?
aimg Олена Чупровська
Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Getty Images)

Китай відповів на заяви Євросоюзу про навчання російських солдатів для участі у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.

Що сказав Китай

"Ці твердження безпідставні та є суто наклепницькими", - заявив Лінь Цзянь.

Речник назвав слова представниці ЄС необгрунтованими і відкинув їх без додаткових пояснень.

Що стверджує ЄС

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС підтвердив факт підготовки китайськими військовими російських солдатів для бойових дій в Україні.

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За її словами, відповідні дані вже є в розпорядженні європейської сторони.

Китай тренував сотні російських солдатів у кількох місцях на своїй території - і частина з них вже опинилася на передовій. Це суперечить тому, що Пекін раніше повідомляв європейській стороні.

Ще раніше Reuters писало, що наприкінці 2025 року Китай таємно підготував близько 200 російських військових на об'єктах у Пекіні та Нанкіні. Серед напрямків навчання - дрони, радіоелектронна боротьба та бронетанкова піхота.

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