Китай відповів на звинувачення ЄС у підготовці російських військових

Китай тренував сотні російських солдатів у кількох місцях на своїй території - і частина з них вже опинилася на передовій. Це суперечить тому, що Пекін раніше повідомляв європейській стороні.

Ще раніше Reuters писало, що наприкінці 2025 року Китай таємно підготував близько 200 російських військових на об'єктах у Пекіні та Нанкіні. Серед напрямків навчання - дрони, радіоелектронна боротьба та бронетанкова піхота.