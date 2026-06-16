Китай ответил на обвинения ЕС в подготовке российских военных

Китай обучал сотни российских солдат в нескольких местах на своей территории — и часть из них уже оказалась на передовой. Это противоречит тому, что Пекин ранее сообщал европейской стороне.

Еще ранее Reuters писало, что в конце 2025 года Китай тайно подготовил около 200 российских военных на объектах в Пекине и Нанкине. Среди направлений обучения — дроны, радиоэлектронная борьба и бронетанковая пехота.