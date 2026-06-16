Китай ответил на обвинения ЕС в подготовке российских военных

Китай ответил на заявления Евросоюза о подготовке российских солдат к участию в войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.
«Эти утверждения беспочвенны и носят чисто клеветнический характер», — заявил Линь Цзянь.
Пресс-секретарь назвал слова представительницы ЕС необоснованными и отверг их без дополнительных объяснений.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил факт подготовки китайскими военными российских солдат к боевым действиям в Украине.
По ее словам, соответствующие данные уже находятся в распоряжении европейской стороны.
Китай обучал сотни российских солдат в нескольких местах на своей территории — и часть из них уже оказалась на передовой. Это противоречит тому, что Пекин ранее сообщал европейской стороне.
Еще ранее Reuters писало, что в конце 2025 года Китай тайно подготовил около 200 российских военных на объектах в Пекине и Нанкине. Среди направлений обучения — дроны, радиоэлектронная борьба и бронетанковая пехота.