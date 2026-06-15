Китай висловився про російський удар по Києво-Печерській лаврі

Зʼявилась реакція Китаю на масований російський обстріл Києва 15 червня, внаслідок якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня.

Під час брифінгу журналісти попросили представника китайського МЗС прокоментувати обстріл Києво-Печерської лаври - однієї з головних християнських святинь України.

У відповідь Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України залишається незмінною.

"У питанні "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України - ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав він.

За словами дипломата, Пекін і надалі виступає за політичне врегулювання конфлікту.

"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - заявив Цзянь.