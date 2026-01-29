Китай відповів на закиди про допомогу РФ створювати ракети "Орєшнік"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякуня.

Цзякунь заявив, що позиція Пекіна щодо війни в Україні залишається незмінною.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми ніколи не розпалюємо вогонь, не користуємося ситуацією та, звичайно, не погоджуємося на звинувачення або ухилення від відповідальності", - повідомив він.

Представник МЗС КНР вчергове назвав звинувачення на адресу Китаю у фактичній підтримці російської війни в Україні спробою перекласти відповідальність за агресію на Китай та висловив протест у цьому зв'язку.

"Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай", - заявив дипломат.

Відповідаючи на питання щодо російських ударів по українській енергетиці та можливості надання допомоги Україні, представник дипломат наголосив, що Китай виступає за деескалацію.

За його словами, Пекін закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" - не поширювати конфлікт, не ескалювати бойові дії та не розпалювати подальше протистояння, аби створити умови для політичного врегулювання.