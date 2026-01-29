Китай відповів на закиди про допомогу РФ створювати ракети "Орєшнік"
Китай заперечив публікацію The Telegraph про постачання Росії обладнання для виробництва балістичних ракет "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякуня.
Цзякунь заявив, що позиція Пекіна щодо війни в Україні залишається незмінною.
"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми ніколи не розпалюємо вогонь, не користуємося ситуацією та, звичайно, не погоджуємося на звинувачення або ухилення від відповідальності", - повідомив він.
Представник МЗС КНР вчергове назвав звинувачення на адресу Китаю у фактичній підтримці російської війни в Україні спробою перекласти відповідальність за агресію на Китай та висловив протест у цьому зв'язку.
"Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай", - заявив дипломат.
Відповідаючи на питання щодо російських ударів по українській енергетиці та можливості надання допомоги Україні, представник дипломат наголосив, що Китай виступає за деескалацію.
За його словами, Пекін закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" - не поширювати конфлікт, не ескалювати бойові дії та не розпалювати подальше протистояння, аби створити умови для політичного врегулювання.
Що передувало
28 січня видання The Telegraph повідомило, що Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети "Орєшник".
Загальна вартість переданого обладнання - 10,3 млрд доларів.
Співпраця Росії та Китаю
Раніше в Україні заявили, що отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації.
Крім того, західні ЗМІ писали, що Китай став одним із головних постачальників для воєнної машини Росії. Зокрема, Пекін міг передавати Росії й летальну зброю. Як приклад наводять ударні безпілотники типу "Шахед", які РФ зараз масово виробляє.
В одному з матеріалів йдеться про китайські бойові двигуни, які приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб уникнути західних санкцій.
Чому Китай досі підтримує РФ - читайте у матеріалі РБК-України.