Китай ответил на упреки о помощи РФ создавать ракеты "Орешник"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня.

Цзякунь заявил, что позиция Пекина по войне в Украине остается неизменной.

"Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой. Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинения или уклонение от ответственности", - сообщил он.

Представитель МИД КНР в очередной раз назвал обвинения в адрес Китая в фактической поддержке российской войны в Украине попыткой переложить ответственность за агрессию на Китай и выразил протест в этой связи.

"Мы категорически не принимаем перекладывание ответственности на Китай", - заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о российских ударов по украинской энергетике и возможности оказания помощи Украине, представитель дипломат отметил, что Китай выступает за деэскалацию.

По его словам, Пекин призывает все стороны придерживаться "трех принципов" - не распространять конфликт, не эскалировать боевые действия и не разжигать дальнейшее противостояние, чтобы создать условия для политического урегулирования.