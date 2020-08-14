Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,5% (6 789,2 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Россия находится на втором месте (4 870,7 млн долларов и 9,0%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (3 738,9 млн долларов, 6,9%), Польша (3 432,4 млн долларов, 6,3%) и США (2 819,7 млн долларов, 5,2%).

Всего на страны ЕС приходится 40,9% внешнего оборота Украины.

По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 54162,9 млрд долларов.

В I полугодии экспорт товаров и услуг составил 27616,0 млн долларов, что на 7,1% меньше по сравнению с I полугодием 2019 года, импорт - 26546,9 млн долларов, что на 14,5% меньше. Положительное сальдо составило 1069,1 млн долларов (в I полугодии 2019 года отрицательное - 1691,3 млн долларов).

Таким образом, Украина вернула положительное сальдо внешнеторгового баланса впервые за долгое время.

Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.