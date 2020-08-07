Украина из-за кризиса потеряла десятую часть внешней торговли

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация в торговле товарами ухудшается

Объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в июне несколько ускорилось, поскольку за январь-июнь падение было на 9%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые семь месяцев 2020 года составил 26,632 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 13% до 28,848 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 2,216 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2020 года сократился 1% до 11,712 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 5,291 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 28% до 4,564 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.