Ситуация на мировых товарных и финансовых рынках для Украины улучшилась, - НБУ

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Цены на продукцию украинского экспорта растут

В июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран. Однако риски распространения COVID-19 хранились.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июль 2020 года).

Как отмечается в обзоре, мировые цены на нефть колебались чуть выше 40 долларов за баррель. Цены на сталь и в дальнейшем поддерживались существенным спросом со стороны Китая и высокими ценами на железную руду из-за относительно ограниченных объемов предложения. Цены на зерновые, в частности на пшеницу и кукурузу, колебались в относительно узком диапазоне под влиянием постепенного поступления на рынок нового урожая и исчерпания старых запасов.

Кроме того, на мировых финансовых рынках интерес инвесторов к рисковым активам, в частности стран ЕМ, рос, а валюты большинства стран этой группы укрепились к доллару США.

Как напоминают эксперты центробанка, в июле правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений - 6%.

"Текущий уровень учетной ставки оставляет возможность НБУ осуществлять дальнейшее монетарное стимулирование в случае более медленного, чем ожидалось, восстановления экономического роста. В то же время он предотвратит быстрый рост цен в условиях оживления деловой активности", - отмечается в обзоре.

По данным НБУ, незначительное увеличение доходности ОВГЗ на вторичном рынке и турбулентности на валютном рынке обусловлено психологическими факторами.

"НБУ проводил интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не противодействуя рыночным тенденциям. Общее сальдо интервенций в июле было отрицательным и составило 0,4 млрд долларов", - говорится в обзоре.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 6,0%.

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.