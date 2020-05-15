Госстат обнародовал рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

На страны ЕС приходится более 40% внешней торговли Украины

Общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I квартал 2020 года составил 29764,5 млрд долларов. Соответствующие данные обнародовал Госстат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По итогам I квартала крупнейшим партнером остается Китай - 3 250,1 млрд долларов и 10,9% от общего объема.

Россия находится на втором месте (2 543,8 млрд долларов и 8,5%), хотя еще по итогам 2018 года была первой. Ее доля постепенно снижается.

Далее следуют Германия (2 164,8 млрд долларов, 7,3%), Польша (1 918,1 млрд долларов, 6,4%) и Турция (1 412,0 млрд долларов, 4,7%).

Всего на страны ЕС приходится 41,5% внешнего оборота Украины.

Как сообщало РБК-Украина, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2020 года составило 9,4 млн долларов, в то время как в соответствующем периоде 2019 года - 437,9 млн долларов.

Напоминм, экспорт продовольствия из Украины за четыре месяца 2020 года вырос на 6% до 7,480 млрд долларов, импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до 2,958 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус