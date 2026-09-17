Китай тисне на Іран, щоб той приборкав наступ хуситів, - Reuters

Китай приватно на прохання Саудівської Аравії звернувся до іранської влади. Мета - домовитися про "стримування" наступу бойовиків-хуситів на узбережжі Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай тисне на Іран через хуситів

Пекін звернувся до Тегерана, щоб зупинити єменських хуситів. До цього Китай спонукали представники Саудівської Аравії після військової операції підтримуваного Іраном угруповання минулого тижня. Про це виданню повідомили три іранські джерела.

За словами джерел, хусити настільки швидко просунулися вздовж узбережжя Червоного моря та навколо Баб-ель-Мандебської протоки, що поставили експорт саудівської нафти та судноплавство під загрозу.

Пекін хоче, щоб Іран використав свій вплив на хуситів. Це потрібно и для вільного проходження китайських танкерів енергетичними маршрутами Близького Сходу.

Джерела повідомили, що Тегеран відповів: стабільність і мир у регіоні залежать від припинення війни між США та Ізраїлем проти Ірану.

Китайські чиновники прямо не погрожували і не натякали на економічний тиск на Тегеран, якщо той не скористається своїм впливом на хуситів, повідомили три іранські інформатори.

Анонімні джерела не надали подробиць про те, як було доставлено повідомлення. Однією з версій є можливість передати його під час візиту до Китаю 16 вересня міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Публічні заяви Китаю

Китай публічно закликав до:

стриманості,

діалогу,

відновлення безпечного судноплавства.

Проте його особисте послання вийшло за рамки публічних заяв, сказали джерела.

У відповідь на запит агентства Reuters про коментар з цього приводу, Міністерство закордонних справ Китаю заявило:

"Китай не бажає, щоб регіональна напруженість поширювалася на Ємен та Червоне море. Ескалація регіональної нестабільності не відповідає інтересам жодної зі сторін".

Партнер Ірану

Китай є найбільшим торговельним партнером Ірану вже понад десять років і залишається основним покупцем його нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, у 2025 році китайські закупівлі становили понад 80% експорту іранської нафти морським транспортом. Це в середньому близько 1,4 мільйона барелів на день.

"Пекін - одна з небагатьох столиць, яка все ще може тиснути на Іран, щоб той приборкав хуситів", - сказав високопоставлений західний дипломат у регіоні.



За даними трьох іранських джерел, незрозуміло, чи Тегеран вживе заходів щодо занепокоєння, висловленого Пекіном.