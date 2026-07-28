Китай домовився з хуситами щодо своїх танкерів у Червоному морі, - Reuters

Єменські хусити зробили для Китаю виняток зі своєї танкерної блокади південної частини Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китай домовився з хуситами

Китай провів прямі переговори з рухом хуситів у Ємені. Мета - дозвіл для своїх танкерів проходити через Баб-ель-Мандебську протоку без нападів. Про це виданню повідомили шість джерел, обізнаних з питанням.

Хусити оголосили про свою блокаду 20 липня, відкривши новий фронт проти США та їхніх союзників у війні з Іраном. Вони розширили атаки на танкери, що перевозять енергоносії та інші товари на ринки за межами Близького Сходу.

Пекін безпосередньо попросив хуситів пообіцяти безпечний прохід для своїх танкерів, повідомляють джерела, серед яких був високопоставлений іранський чиновник.

Китай був однією з перших країн, які безпосередньо зв'язалися з хуситами щодо транзиту через Баб-ель-Мандебську протоку, повідомили джерела, які відмовилися розголошувати свої імена через делікатність питання.

Пекін зберіг експорт нафти

Китай прагне зберегти експорт нафти з терміналів Саудівської Аравії в Червоному морі, головним чином з Янбу. Це потрібно для того, щоб допомогти заповнити прогалину в постачанні, спричинену фактичним закриттям Іраном Ормузької протоки.

Згідно з аналізом Kpler та даними відстеження суден LSEG та MarineTraffic, щонайменше 4 танкери завантажили сиру нафту з портів Саудівської Аравії, що прямувала до Китаю. Судна пройшли транзитом через Баб-ель-Мандеб вже після обмежень хуситів.

Китайські чиновники окремо оглядали кожне судно разом з хуситами, і обидві сторони повідомили Іран про свої дії, повідомили Reuters два чиновники в регіоні, яких проінформував Тегеран.

Хусити підтримували добрі відносини з Китаєм. Раніше між ними існувала тісна координація, особливо щодо поставок нафти до Китаю з Саудівської Аравії, повідомили Reuters два джерела, близькі до хуситів.

Перекриття Баб-ель-Мандеба

Хусити повідомили міжнародні судноплавні компанії в електронному листі, що судна можуть бути атаковані, якщо вони завантажуватимуть або розвантажуватимуть вантажі в портах Саудівської Аравії.

Деякі танкери змінили курс через побоювання щодо безпеки, повідомили два окремих джерела в китайській торгівлі.

Хусити минулого тижня заявили, що вони завдали ракетних ударів та атак дронами по двох саудівських нафтових танкерах, Encelia та Layla. Джерела в морській безпеці підтвердили удар по Encelia, хоча Reuters не змогло одразу підтвердити напад на Layla.

Плавання на південь з Янбу до Азії через Баб-ель-Мандеб займає в середньому 16 днів. Якщо корабель поверне на північ до Суецького каналу, а потім ⁠пропливе на захід і південь навколо Африки, це займе 50 днів.