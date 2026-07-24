Трамп вірить, що РФ і Китай не продають зброю Ірану

Російський диктатор Володимир Путін та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін завірили очільника США у своїй непричетності до озброєння Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та Х.

Трамп вірить заявам Китаю

На нещодавній зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін сказав Трампу, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ірану. Ця заява стосувалася китайських компаній, каже президент США

"Враховуючи наші стосунки, я вірю йому на слово, і, крім того, роблю йому велику послугу", - заявив Трамп.

До Путіна претензій немає

Так само він довіряє Путіну у цьому питанні.

"Попри жахливу війну, що триває в Україні (стосунки залишаються, як і з президентом Зеленським), Путін сказав мені, що він не продаватиме зброю Ірану", - впевнений глава США.

President Xi, at our recent meeting in Beijing, China, told me that he would not, under any circumstances, give or sell Weapons to the Islamic Republic of Iran — And that statement included Chinese Companies. Considering our relationship, I take him at his word and, besides, l am… pic.twitter.com/zjB1ECXahf — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2026

За словами Трампа, диктатор нібито розуміє, що США продають зброю не Україні, а країнам НАТО.

"Вони платять повну ціну, і як ця зброя розподіляється, я не маю уявлення", - зазначив він.

РФ та Китай не допомагають Ірану

І додав, що впевнений у тому, що Росія та Китай не беруть участі в озброєнні Ірану.

"Якби вони це зробили, це було б дуже погано для них - точно не в їхніх інтересах", - каже Трамп.