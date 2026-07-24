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Трамп вірить, що РФ і Китай не продають зброю Ірану

20:05 24.07.2026 Пт
2 хв
Чи насправді китайські та російські компанії непричетні?
aimg Олена Бджола
Трамп вірить, що РФ і Китай не продають зброю Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін завірили очільника США у своїй непричетності до озброєння Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та Х.

Трамп вірить заявам Китаю

На нещодавній зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін сказав Трампу, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ірану. Ця заява стосувалася китайських компаній, каже президент США

"Враховуючи наші стосунки, я вірю йому на слово, і, крім того, роблю йому велику послугу", - заявив Трамп.

До Путіна претензій немає

Так само він довіряє Путіну у цьому питанні.

"Попри жахливу війну, що триває в Україні (стосунки залишаються, як і з президентом Зеленським), Путін сказав мені, що він не продаватиме зброю Ірану", - впевнений глава США.

За словами Трампа, диктатор нібито розуміє, що США продають зброю не Україні, а країнам НАТО.

"Вони платять повну ціну, і як ця зброя розподіляється, я не маю уявлення", - зазначив він.

РФ та Китай не допомагають Ірану

І додав, що впевнений у тому, що Росія та Китай не беруть участі в озброєнні Ірану.

"Якби вони це зробили, це було б дуже погано для них - точно не в їхніх інтересах", - каже Трамп.

Нагадаємо, що Трамп зробив офіційну заяву про те, як відшкодовуватиметься збиток, завданий торговим судам внаслідок ударів Ірану.

Трамп заявив, що розглядає можливість поновлення масштабної військової операції проти Ірану.

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